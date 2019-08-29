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9:07, 29 августа 2019 328
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В Ухоловском районе впервые отремонтировали дорогу до Коноплинской школы

В Ухоловском районе впервые отремонтировали дорогу до Коноплинской школы

Фото: Издательство «Пресса»

В Коноплинском сельском поселении Ухоловского района впервые отремонтировали дорогу, соединяющую улицу Центральную и школы. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Как отмечает издание, на протяжении всего существования школы к ней никогда не было хорошего подъездного пути.

Глава администрации сельского поселения Юлия Никонорова рассказала, что ремонт этой дороги был одной из ее главных задач на это посту.

«Чтобы потратить средства из бюджета, необходимо было поставить дорогу на кадастровый учет. Это заняло почти год, зато позволило аккумулировать необходимые денежные средства. Весной 2019 года мы разработали смету, предусматривающую капитальный ремонт 310 метров грунтовой дороги на общую сумму свыше 550 тысяч рублей. По итогам проведенного аукциона, сельская администрация заключила муниципальный контракт с одной из дорожных организаций», — сказала она.


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