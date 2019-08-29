В сентябре изменится расписание рязанских электричек

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Со 2 сентября по 3 октября изменится расписание электричек Казанского направления. Исключение составят 7, 8, 13, 14 и 15 сентября, сообщила пресс-служба МЖД.
Из-за плановых ремонтно-путевых работ у некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
Кроме того, на время работ из расписания выведут поезда:
Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном
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