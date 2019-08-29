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11:12, 29 августа 2019 388
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В сентябре изменится расписание рязанских электричек

В сентябре изменится расписание рязанских электричек

Со 2 сентября по 3 октября изменится расписание электричек Казанского направления. Исключение составят 7, 8, 13, 14 и 15 сентября, сообщила пресс-служба МЖД.

Из-за плановых ремонтно-путевых работ у некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, на время работ из расписания выведут поезда:

  • 2 — 6 сентября на участках Виноградово — Шиферная, Шиферная — Голутвин, Фаустово — Виноградово и Голутвин — платформа 88 км;
  • 9 — 12, 16 — 20, 23 — 27, 30 сентября — 3 октября на участках Москва — Куровская и Куровская — Черусти;
  • 22 сентября на участках Рязань-1 — Голутвин и Пески — Голутвин;
  • 24 и 25 сентября на участках Москва — Раменское, Голутвин — платформа 88 км, Голутвин — Луховицы;
  • 27 и 28 сентября на участках Москва — Раменское, Рязань-1 — Голутвин, Ходынино — Дивово и Дивово — Рыбное.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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