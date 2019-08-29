В Ряжске прицеп фуры опрокинулся на «Киа»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Ряжске прицеп фуры опрокинулся на Kia. Об этом сообщили в
Авария произошла вечером в четверг, 29 августа.
В соцсетях отметили, что на месте работает «скорая» помощь.
Информация о пострадавших и обстоятельства уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия начала проверку отремонтированных рязанских дорог
|
cледующая новость →Двум рязанским автобусам добавят остановку
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.