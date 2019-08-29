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В Рязанской области глава поселения фиктивно принял на работу сотрудника. Об этом сообщил
Установлено, что 1 сентября 2017 года глава администрации поселения издала приказ о приеме на работу оператора газового оборудования. При этом свои трудовые обязанности мужчина не исполнял, но стабильно получал зарплату.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
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