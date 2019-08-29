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Фото: Ru.wikipedia.org
В рязанской филармонии появится рояль за 14,5 миллиона. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам, средства на покупку выделят из резервного фонда областного правительства. Планируется приобретение рояля компании «Steinway & Sons».
Справка
Рояли «Steinway & Sons» с середины XX века стали фактическим стандартом в музыкальной индустрии: большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях данной компании, и большинство крупных фортепианных концертов проводится с использованием таких роялей.
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