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12:45, 29 августа 2019 168
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В Рязани появится тематическое граффити к 75-летию Великой Победы

В Рязани появится тематическое граффити к 75-летию Великой Победы

В Рязани появится граффити добровольческой и патриотической направленности. Об этом RZN.info рассказала и. о. руководителя регионального отделения организации «Волонтеры Победы» Аделина Амирзянова. Граффити появятся также в Касимове, Сасове и Скопине. В настоящий момент волонтеры ищут площадки и фасады, на которые художники нанесут изображения. Волонтер обратилась к рязанцам с просьбой присылать адреса и фото стен жилых и нежилых зданий, на которых можно было бы изобразить граффити.

«Здание должно располагаться в оживленном месте, там, где рисунок будет заметен. Вариант „во дворе“ не подойдет. Высота „полотна“ должна быть минимум в два этажа. Возможно, кто-то из рязанцев захочет, чтобы на фасаде их дома был нанесен рисунок, посвященный Великой Победе», — сказала Амирзянова.

Все предложения можно отправить лично Аделине Амирзяновой или в группу «Волонтеры Победы».

Отметим, инициатива реализуется в рамках проекта «Рисунки Победы» при поддержке минобразования Рязанской области. В прошлом году в Рязани уже появилось граффити, посвященное 387-ми Героям Советского союза.

Фото из группы «ВКонтакте» «Волонтеры Победы. Рязанская область»


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