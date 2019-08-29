В Рязани появится тематическое граффити к 75-летию Великой Победы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани появится граффити добровольческой и патриотической направленности. Об этом
«Здание должно располагаться в оживленном месте, там, где рисунок будет заметен. Вариант „во дворе“ не подойдет. Высота „полотна“ должна быть минимум в два этажа. Возможно, кто-то из рязанцев захочет, чтобы на фасаде их дома был нанесен рисунок, посвященный Великой Победе», — сказала Амирзянова.
Все предложения можно отправить лично
Отметим, инициатива реализуется в рамках проекта «Рисунки Победы» при поддержке минобразования Рязанской области. В прошлом году в Рязани уже
Фото из
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОсвободившийся из тюрьмы рязанец до смерти забил парня сестры металлической тростью
|
cледующая новость →В Тамбове откроют школы Российской Академии наук
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».