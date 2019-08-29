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19:01, 29 августа 2019 60
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Мэрия начала проверку отремонтированных рязанских дорог

Мэрия начала проверку отремонтированных рязанских дорог

Фото: Администрация Рязани

В Рязани началась приемка участков автодорог после капремонта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В объезде по участкам поучаствовали зампред областного правительства Евгений Беленецкий, и. о. замглавы горадминистрации Владимир Бурмистров, руководители структурных подразделений администрации, подрядчики, представители общественности.

Они осмотрели работы, которые прошли на участках улиц Новослободская, Почтовая и Московском шоссе.

Окончательный срок завершения ремонта — 30 августа.

С 6 ноября до августа текущего года на участках дорог по улицам Новослободской и Почтовой заменили покрытие на проезжей части, частично поменяли бортовой камень, отремонтировали тротуары, съезды, подняли люки колодцев, заменили пешеходное ограждение.

С сентября прошлого года на ремонтируемом Московского шоссе заменили покрытие, отремонтировали съезды, подняли люки, заменили разделительное барьерное ограждение, усилили основание в месте образования колейности на перекрестке с Приокским путепроводом.


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