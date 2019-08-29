В Липецке на открытии «Быханова сада» выступит проект Турецкого Soprano

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2 сентября в Липецке пройдет официальное открытие обновленного парка «Быханов сад». Об этом сообщила
С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене выступит Липецкий джазовый оркестра, а на главной сцене — сводный хор CANTUS COR и другие академические липецкие коллективы.
В 19:00 эстафета липчане услышат выступление столичной группы Dream Shadows. Фронт-вумен группы Наталья Пугачева также является участницей проекта «Голос».
Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера — проект Михаила Турецкого Soprano. В коллективе представлены все существующие женские певческие голоса.
Каждая солистка представляет свой стиль пения, в том числе академический, фольклорный и эстрадно-джазовый.
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