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17:54, 29 августа 2019 252
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В Липецке на открытии «Быханова сада» выступит проект Турецкого Soprano

В Липецке на открытии «Быханова сада» выступит проект Турецкого Soprano

2 сентября в Липецке пройдет официальное открытие обновленного парка «Быханов сад». Об этом сообщила администрация Липецка.

С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене выступит Липецкий джазовый оркестра, а на главной сцене — сводный хор CANTUS COR и другие академические липецкие коллективы.

В 19:00 эстафета липчане услышат выступление столичной группы Dream Shadows. Фронт-вумен группы Наталья Пугачева также является участницей проекта «Голос».

Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера — проект Михаила Турецкого Soprano. В коллективе представлены все существующие женские певческие голоса.

Каждая солистка представляет свой стиль пения, в том числе академический, фольклорный и эстрадно-джазовый.


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