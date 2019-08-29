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У рязанской пенсионерки украли телефон в торговом центре. Об этом сообщила
Женщина обратилась в полицию и рассказала о пропаже. После оплаты товара в магазине она заметила, что мобильника нет.
Стражи порядка выехали в торговый центр и опросили кассиршу. Работница магазина утверждала, что не видела оставленного телефона. Однако момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина, стоящий в очереди в кассу за пенсионеркой, заметил смартфон и забрал его. Затем он расплатился за покупки и вышел на улицу.
Оперативникам удалось быстро установить его личность. 40-летнего рязанца задержали. У него изъяли похищенное.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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