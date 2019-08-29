Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:40, 29 августа 2019 220
 0    0

«Тамбовский хлебокомбинат» запустил новую производственную линию

«Тамбовский хлебокомбинат» запустил новую производственную линию

«Тамбовский хлебокомбинат» запустил новую производственную линию, где почти всю работу выполняют роботы. Об этом передает «РИА ТОП68».

Мощность линии составляет 16 тонн, что удваивает производственные объемы комбината в два раза.

Управлять одной линией может один человек, который загружает заготовки и в конце цикла получает готовую продукцию.

Предприятие посетил вице-губернатор Сергей Иванов.

«Это предприятие кардинально отличается от остальных. Здесь много вложений направлено на модернизацию, что правильно. Такой подход повысил эффективность, увеличил в разы объёмы производства. Посетили лабораторию и цеха хлебокомбината, видно, что сотрудники трудятся на совесть», — прокомментировал политик.

По итогам прошлого года хлебокомбинат увеличил объемы производства на 5,3%.

Фото «РИА ТОП68»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающемся райцентре становится все более привлекательным

Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающемся райцентре становится все более привлекательным

О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 876
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 675
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 548
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 457
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 898
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум