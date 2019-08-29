RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Тамбовский хлебокомбинат» запустил новую производственную линию, где почти всю работу выполняют роботы. Об этом передает «
Мощность линии составляет 16 тонн, что удваивает производственные объемы комбината в два раза.
Управлять одной линией может один человек, который загружает заготовки и в конце цикла получает готовую продукцию.
Предприятие посетил вице-губернатор Сергей Иванов.
«Это предприятие кардинально отличается от остальных. Здесь много вложений направлено на модернизацию, что правильно. Такой подход повысил эффективность, увеличил в разы объёмы производства. Посетили лабораторию и цеха хлебокомбината, видно, что сотрудники трудятся на совесть», — прокомментировал политик.
По итогам прошлого года хлебокомбинат увеличил объемы производства на 5,3%.
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Южном промузле загорелся мусор. Видео
|
cледующая новость →Любимов рассказал, что не уволит министра здравоохранения Рязанской области
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.