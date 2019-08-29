Рязанский театр кукол показал москвичам два спектакля. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский театр кукол показал москвичам два спектакля «Красная Шапочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», сообщили в пресс-службе театра.
Постановки представили в рамках фестиваля «Цветочный джем» с 23 по 28 августа.
Гости фестиваля поучаствовали в мастер-классах по флористике и кулинарии, посетили концерты. Помимо выставок, тематических ярмарок и диджейских сетов показали более 200 постановок.
«Московская публика очень тепло приняла спектакли Рязанского театра кукол», — рассказали представители.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Вкусняха!». Константин Ивлев попробовал малину на рязанском рынке
|
cледующая новость →В Почепском районе открыли отремонтированный обелиск
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».