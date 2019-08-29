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15:18, 29 августа 2019 188

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» реконструирует подстанцию «Ока» в Рыбном

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» реконструирует подстанцию «Ока» в Рыбном

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приступили к реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Ока», расположенной в Рыбном.

Инвестпроект включает в себя поэтапную замену двух силовых трансформаторов с увеличением мощности каждого с 16 МВА до 25 МВА, частичную реконструкцию оборудования подстанции, расширение распределительного устройства 10 кВ. Первый трансформатор энергетики заменят в октябре 2019 года. Завершение работ на энергообъекте запланировано на 2020 год.

ПС «Ока» питает потребителей Рыбного, крупные коттеджные поселки «Ходынинские дворики» и «Раменские дворики», центральный офис «Рельеф-Центра», современный завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» и другие предприятия и социально значимые объекты, расположенные на территории района.

«Обновление электрооборудования подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и даст возможность технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов, в том числе современного распределительного логистического центра для магазинов крупной торговой сети, строящегося в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста „Технопарк Рязань“», — пояснили в пресс-службе компании.


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