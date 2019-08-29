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10:36, 29 августа 2019 91
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Правительство разрешило построить храм в честь Петра и Февронии под Рязанью

Правительство разрешило построить храм в честь Петра и Февронии под Рязанью

Правительство разрешило построить храм в честь Петра и Февронии под Рязанью. Постановление главного управление архитектуры и градостроительства региона опубликовали в среду, 28 августа.

Ведомство выдало разрешение построить здание в поселке Листвянка в зоне, где храмы условно разрешены, а также вплотную с соседним земельным участком.

Храм в честь Петра и Февронии высотой 22 метра появится на улице 1-й Прудной рядом с детсадом.


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