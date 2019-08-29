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Правительство разрешило построить храм в честь Петра и Февронии под Рязанью. Постановление главного управление архитектуры и градостроительства региона опубликовали в среду, 28 августа.
Ведомство выдало разрешение построить здание в поселке Листвянка в зоне, где храмы условно разрешены, а также вплотную с соседним земельным участком.
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