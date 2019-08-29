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Строительный холдинг Vellcom group продолжает возводить жилой многоквартирный дома по адресу: Коломенский проезд, 5. В настоящее время строится седьмой этаж.
Газ к дому уже подвели, сейчас прокладывают инженерные сети канализации и водопровода. «Это является одним из главных этапов и имеет важное значение при строительстве многоквартирного дома», — отметили в пресс-службе холдинга.
Водопровод и канализацию подключат от существующих магистралей на улице Великанова. Позже их передадут в муниципальную собственность, что позволит при необходимости переподключить соседние дома.
Компания-подрядчик, которая занимается выполнением работ, от комментариев по поводу нарушения городского благоустройства отказалась. Ее представители показали ордер, в соответствии с которым проводятся работы.
В офисе компании Vellcom group пояснили, что все работы ведутся согласно действующим строительным нормам и правилам и в кратчайшие сроки будут завершены. Временные неудобства, связанные с работами, жителям ближайших домов намерены компенсировать обновленной пешеходной аллеей.
«Проект по благоустройству пешеходной зоны еще в работе, а уже сейчас специалисты компании помогают подготовить к новому учебному году территорию близлежащей школы и детского сада», — заключили в пресс-службе.
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