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15:13, 29 августа 2019 420

Пешеходная аллея компенсирует неудобства рязанцев из-за строительства дома на Коломенском проезде — Vellcom group

Пешеходная аллея компенсирует неудобства рязанцев из-за строительства дома на Коломенском проезде — Vellcom group

Строительный холдинг Vellcom group продолжает возводить жилой многоквартирный дома по адресу: Коломенский проезд, 5. В настоящее время строится седьмой этаж.

Газ к дому уже подвели, сейчас прокладывают инженерные сети канализации и водопровода. «Это является одним из главных этапов и имеет важное значение при строительстве многоквартирного дома», — отметили в пресс-службе холдинга.

Водопровод и канализацию подключат от существующих магистралей на улице Великанова. Позже их передадут в муниципальную собственность, что позволит при необходимости переподключить соседние дома.

Компания-подрядчик, которая занимается выполнением работ, от комментариев по поводу нарушения городского благоустройства отказалась. Ее представители показали ордер, в соответствии с которым проводятся работы.

В офисе компании Vellcom group пояснили, что все работы ведутся согласно действующим строительным нормам и правилам и в кратчайшие сроки будут завершены. Временные неудобства, связанные с работами, жителям ближайших домов намерены компенсировать обновленной пешеходной аллеей.

«Проект по благоустройству пешеходной зоны еще в работе, а уже сейчас специалисты компании помогают подготовить к новому учебному году территорию близлежащей школы и детского сада», — заключили в пресс-службе.


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