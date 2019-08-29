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12:51, 29 августа 2019 168
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Освободившийся из тюрьмы рязанец до смерти забил парня сестры металлической тростью

Освободившийся из тюрьмы рязанец до смерти забил парня сестры металлической тростью

Рязанец до смерти забил парня своей сестры металлической тростью. Инцидент произошел 9 мая 2019 года, сообщила прокуратура Московского района.

Известно, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он вышел на свободу в 2018 году.

В отношении рязанца снова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Его признали виновным и приговорили к 12 годам заключения в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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