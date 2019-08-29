Освободившийся из тюрьмы рязанец до смерти забил парня сестры металлической тростью

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Рязанец до смерти забил парня своей сестры металлической тростью. Инцидент произошел 9 мая 2019 года, сообщила прокуратура Московского района.
Известно, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он вышел на свободу в 2018 году.
В отношении рязанца снова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Его признали виновным и приговорили к 12 годам заключения в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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