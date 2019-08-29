Ночью в Александро-Невском районе «ВАЗ» влетел в грузовик. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на четверг, 29 августа, в Александро-Невском районе произошла авария. Об этом сообщила
Примерно в 2:20 на 334-м километре дороги Р22 «Каспий» 19-летний местный житель на «ВАЗ-2113» врезался в грузовик Mercedes-Benz под управлением 23-летнего водителя из Тверской области.
В результате водитель «ВАЗа» получил травмы, с которыми его госпитализировали.
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