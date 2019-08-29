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Над Рязанской областью пролетел шведский военный самолет Saab-340B с инспекторами из США, Канады и Норвегии. Об этом сообщил
Маршрут полета самолета, вылетевшего с подмосковного аэродрома Кубинка, пролегал над районами Московской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей. Это произошло в рамках исполнения договора по открытому небу.
Справка
Договор по открытому небу подписали в Хельсинки в 1992 году. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
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