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В четверг, 29 августа, на Южном промузле загорелся мусор. Видео опубликовали в Instagram.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС RZN.info рассказали, что пожар произошел по адресу улица Южный промузел вблизи дома №2.
«Сообщение о пожаре поступило в 13:22. На место выезжали два пожарных расчета. Возгорание ликвидировали в 14:45», — уточнили в МЧС.
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