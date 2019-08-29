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17:37, 29 августа 2019 63
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Любимов рассказал, что не уволит министра здравоохранения Рязанской области

Любимов рассказал, что не уволит министра здравоохранения Рязанской области

Любимов рассказал, что не уволит министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого. Об этом губернатор написал на своей странице «ВКонтакте».

Ранее глава региона назвал «удручающим видом» дорогу к поликлинике №14.

Напомним, также Любимов поздравил рязанскую ОКБ с получением международного сертификата


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