Касимовец подарил другу краденный аккумулятор «четверки»

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Касмовец украл из «ВАЗ-2104» аккумулятор и подарил его другу. Об этом сообщила
В полицию обратился 56-летний владелец машины. По отпечаткам, оставленным на «четверке», правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения оперативников.
Когда полицейские пришли к молодому человеку, «ему нездоровилось после злоупотребления спиртным». Оказалось, что он вернулся домой поздно ночью после застолье. При этом, по словам соседей, утром он все же выходил из дома, чтобы «навестить приятеля».
Оперативники пришли к другу подозреваемого и нашли у него краденный аккумулятор. «Было установлено, что это утренний подарок приятеля. Он сам его принес и сказал, что нашел аккумулятор по пути домой», — говорится в сообщении.
25-летнего касимовца задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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