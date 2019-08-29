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19:27, 29 августа 2019 843
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Бурмистров поручил оперативнее закончить работы возле школ Октябрьского района

Бурмистров поручил оперативнее закончить работы возле школ Октябрьского района

Фото: Администрация Рязани

И.о. замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров и руководители структурных подразделений осмотрели территорию у школ Октябрьского района. Об этом сообщил сайт мэрии.

Участники оценили готовность к началу учебного года территорий к школам №№9, 11, 31, 38, 41, 43, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75.

Выяснилось, что дорога и двор вблизи школы №31 находятся в неудовлетворительном состоянии: рядом большая яма, ветви деревьев не опилены, территория не благоустроена, не освещена и не убрана.

«Ходить здесь некомфортно и небезопасно не только ученикам школы, но жителям района», — подчеркнул Бурмистров и поручил привести участок в нормальное состояние.

Отмечается, что у школы №38 начали менять бордюр, у школ №№51 и 72 ремонтируют теплотрассы. Бурмистров поручил завершить работы максимально оперативно.

У школ №№62 и 50 замглавы обратил внимание на необходимость уборки территории и спиленных ветвей деревьев. Также напротив школы №50 отсутствует люк на канализационном колодце. «Водоканалу» поручили его закрыть в течение суток.


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