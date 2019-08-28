Жители Александро-Невского района вынесли из «Магнита» целый рюкзак дорогого кофе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Александро-Невском районе двое молодых людей обокрали «Магнит у дома», расположенный на улице Школьной. Об этом пишет издательство «Пресса».
Известно, что злоумышленники пришли в магазин и набили рюкзак пачками с дорогим кофе. «Работники магазина заподозрили неладное и стали приглядывать за покупателями. Те решили уйти по-английски, не заплатив», — говорится в сообщении.
Продавцы не смогли задержать грабителей и обратились в полицию. Подозреваемых разыскали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСломанный в Путятинском районе мост отремонтируют за месяц
|
cледующая новость →Тульский «Арсенал» начал переговоры с форвардом «Уфы» Сильвестром Игбоуном
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.