Жительницу Рязанской области обокрал «друг по переписке»

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Жительницу Александро-Невского района обокрал мужчина, с которым она познакомилась в интернете. Об этом со ссылкой на полицию пишет издательство «
Известно, что женщина пригласила друга из Московской области в гости. «После романтического вечера хозяйка задремала. А вот молодому человеку было не до сна», — говорится в сообщении.
Злоумышленник обыскал квартиру, забрал сто тысяч рублей и в три часа ночи выбрался из квартиры через окно.
Пострадавшая обратилась в полицию, подозреваемого нашли. Оказалось, что мужчина специализировался на знакомствах через интернет и обкрадывал своих «избранниц». За это его уже неоднократно судили.
В отношении москвича снова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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