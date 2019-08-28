Житель Клепиковского района без «прав» упал с мопеда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 27 августа, в селе Спирино Клепиковского района произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, примерно в 18:30 32-летний местный житель ехал на мопеде Orion. Он не справился с управлением и упал.
Водитель получил травмы, с которыми его госпитализировали.
Полицейские выяснили, что у мужчины не было «прав».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПравительство Брянской области вручило школам ключи от 24 автобусов. Фото
|
cледующая новость →Проект планировки микрорайона на 25 тысяч человек в Песочне одобрили по итогам слушаний
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.