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10:53, 28 августа 2019 454
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Житель Клепиковского района без «прав» упал с мопеда

Житель Клепиковского района без «прав» упал с мопеда

Фото: УМВД по Рязанской области

Во вторник, 27 августа, в селе Спирино Клепиковского района произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 18:30 32-летний местный житель ехал на мопеде Orion. Он не справился с управлением и упал.

Водитель получил травмы, с которыми его госпитализировали.

Полицейские выяснили, что у мужчины не было «прав».


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