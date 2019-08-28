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14:48, 28 августа 2019 539
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В ухоловском селе отремонтировали дорогу к одной из школ

В ухоловском селе отремонтировали дорогу к одной из школ

Фото: Издательство «Пресса»

В ухоловском селе Коноплино отремонтировали дорогу к одной из школ. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Отмечается, что ремонт на данном участке провели впервые. За последние годы дорога находилась в плохом состоянии.

«С первых дней моей работы одной из главных задач был ремонт дороги, ведущей к школе. Чтобы потратить средства из бюджета, необходимо было поставить дорогу на кадастровый учет. Это заняло почти год, зато позволило аккумулировать необходимые денежные средства», — рассказала глава администрации сельского поселения Юлия Никонорова.

На ремонт потратили более 550 тысяч рублей.


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