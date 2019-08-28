В ухоловском селе отремонтировали дорогу к одной из школ

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Фото: Издательство «Пресса»
В ухоловском селе Коноплино отремонтировали дорогу к одной из школ. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Отмечается, что ремонт на данном участке провели впервые. За последние годы дорога находилась в плохом состоянии.
«С первых дней моей работы одной из главных задач был ремонт дороги, ведущей к школе. Чтобы потратить средства из бюджета, необходимо было поставить дорогу на кадастровый учет. Это заняло почти год, зато позволило аккумулировать необходимые денежные средства», — рассказала глава администрации сельского поселения Юлия Никонорова.
На ремонт потратили более 550 тысяч рублей.
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