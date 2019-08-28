В Рязанской области пенсионер ушел в лес и не вернулся

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В Рязанской области ищут пропавшего 69-летнего Алексея Ершова, сообщили
Пенсионер ушел в лес из села Марфинка Сапожковского района и не вернулся.
Отмечается, что пропавший нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.
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