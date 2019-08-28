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Фото: Pixabay.com
В Касимове пенсионер незаконно хранил огнестрельное оружие в сарае. Об этом сообщила
Полицейские получили сведения, что на территории усадьбы 62-летнего местного жителя иногда «выстрелы». Сотрудники осмотрели жилище пенсионера и нашли в сарае самодельное огнестрельное оружие. Устройство изъяли.
Экспертиза установила, что из пистолета недавно из него стреляли.
Выяснилось, что мужчина неоднократно стрелял по мишеням из пистолета калибра 6,8 милиметров у себя на огороде.
В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.