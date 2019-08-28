RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В деревне Буда открыли новое место для отдыха. Об этом сообщил
Работы завершили 15 августа.
Всего на благоустройство территории потратили 670 тысяч рублей. 600 тысяч — это областные деньги, 35 тысяч — средства, собранные местными жителями, еще 35 тысяч вложил в проект местный предприниматель Валентин Старынин.
Место для отдыха, состоит из четырех зон: спортивная и детская площадки, зона со скамейками и площадка под сцену.
На территории, вымощенной брусчаткой, установлены скамьи, навес, качели, турники, по территории выполнено освещение, разбиты клумбы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанского подрядчика обязали переделать ремонт фасада памятника архитектуры
|
cледующая новость →На улице Советской Армии поймали пьяного водителя
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.