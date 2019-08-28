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16:59, 28 августа 2019 147
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Сорокина обсудила с рязанцами благоустройство парка Гагарина и ремонт дорог

Сорокина обсудила с рязанцами благоустройство парка Гагарина и ремонт дорог

Фото: Администрация Рязани

Исполняющая обязанности главы администрации Елена Сорокина провела личный прием граждан. Она обсудила с рязанцами ремонт дорог, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, к Сорокиной обратились жильцы домов на улице Станкозаводской. Они задали вопрос по благоустройству парка имени Гагарина. И.о. мэра подчеркнула, что в 2019 году обустройство территории парка продолжат. Здесь планируется установить дополнительные скамейки, урны, фонари, а также реконструируют дорожки и тропинки.

Жители улицы Советской, в свою очередь, пожаловались на качество ремонта дороги на участке от дома №30 по улице Станкозаводской до дома №1-а по улице Колхозной. Сорокина поручила специалистам управления благоустройства обследовать территорию, а в случае обнаружения недостатков принять меры по их устранению.

Рязанцы также озвучили просьбу о благоустройстве детской площадки в районе дома №61 корпус 6 на улице Советской. Глава администрации предложила горожанам поучаствовать в проекте поддержки местных инициатив.


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