Сорокина обсудила с рязанцами благоустройство парка Гагарина и ремонт дорог

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Фото: Администрация Рязани
Исполняющая обязанности главы
Так, к Сорокиной обратились жильцы домов на улице Станкозаводской. Они задали вопрос по благоустройству парка имени Гагарина. И.о. мэра подчеркнула, что в 2019 году обустройство территории парка продолжат. Здесь планируется установить дополнительные скамейки, урны, фонари, а также реконструируют дорожки и тропинки.
Жители улицы Советской, в свою очередь, пожаловались на качество ремонта дороги на участке от дома №30 по улице Станкозаводской до дома №1-а по улице Колхозной. Сорокина поручила специалистам управления благоустройства обследовать территорию, а в случае обнаружения недостатков принять меры по их устранению.
Рязанцы также озвучили просьбу о благоустройстве детской площадки в районе дома №61 корпус 6 на улице Советской. Глава администрации предложила горожанам поучаствовать в проекте поддержки местных инициатив.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.