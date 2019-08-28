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С начала года рязанцев оштрафовали почти на 250 тысяч за незаконные земляные работы. Об этом сообщили на
68 нарушителей привлекли к ответственности за проведение работ без письменного разрешения.
Согласно правилам благоустройства территорий и городских округов, на муниципальной земле нельзя заниматься дорожными, строительными, аварийными и прочими земляными работами без документов или после окончания их срока действия. Ордер выдает мэрия.
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