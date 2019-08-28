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В преддверии 1 сентября рязанским школьникам предложили подарить учителям лес вместо букетов. Движение ЭКА запустило ежегодную всероссийскую акцию «Лес вместо букета».
Для того, чтобы сделать подарок, нужно зайти на сайт
Деревья волонтеры движения ЭКА высадят осенью и весной на пострадавших лесных территориях в регионах России. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.
Посмотреть отчеты с посадок можно
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.