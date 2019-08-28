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17:28, 28 августа 2019 75
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Рязанским школьникам предложили подарить учителям лес вместо букетов

Рязанским школьникам предложили подарить учителям лес вместо букетов

В преддверии 1 сентября рязанским школьникам предложили подарить учителям лес вместо букетов. Движение ЭКА запустило ежегодную всероссийскую акцию «Лес вместо букета».

Для того, чтобы сделать подарок, нужно зайти на сайт PosadiLes.ru, где можно выбрать определенное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный сертификат, посвятив будущий лес учителю, своему классу или школе.

Деревья волонтеры движения ЭКА высадят осенью и весной на пострадавших лесных территориях в регионах России. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса.

Посмотреть отчеты с посадок можно здесь.


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