Рязанские коммунисты потребовали наказать представителя ЛДПР за «экстремистские высказывания»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
После того, как в Касимове, разрушился памятник Ленину, лидер рязанских
На это обращение отреагировал руководитель фракции ЛДПР в гордуме Дмитрий Панкин. Он назвал Ленина «террористом» и заявил, что «коммунистическая идеология должна быть приравнена к фашистской и навсегда запрещена на территории Российской Федерации».
Рязанские коммунисты посчитали, что «такие экстремистские высказывания разрушают и без того хрупкое единство в России» и потребовали привлечь Панкина к ответственности за «подобные публичные призывы».
Николай Любимов, в свою очередь, предложил представителям КПРФ поддерживать памятники и бюсты Ленина на собственные средства и напомнил, что не все памятники участникам и героям Великой Отечественной войны находятся в удовлетворительном состоянии и «сначала надо привести в порядок что-то более значимое, чем бюсты вождя».
«Нельзя не согласиться со словами губернатора… Но почему же тогда к 75-летию Великой Победы до сих пор не нашлись деньги, чтобы „привести в порядок“ мемориальные объекты, зато находятся сотни миллионов на музей Солженицына в Рязани?» — возмутились коммунисты в ответ.
В КПРФ заявили, что к двум юбилейным датам — 150-летия со дня рождения Ленина и 75-летия Победы — необходимо «подойти достойно».
«Если не в рамках благоустройства, то, возможно, в контексте другой программы провести реставрацию и ремонт нуждающихся в них объектов. Рязанский обком КПРФ готов оказать содействие в этом вопросе — привлечь коммунистов местных отделений партии, общественность и неравнодушных жителей области к анализу находящихся в районах памятников, обелисков, мемориальных комплексов, связанных с событиями, участниками и героями Великой Отечественной войны, личностью Ленина и другими историческими фигурами», — заключили коммунисты.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На празднование Дня города во Владимире собрали 2,7 миллиона рублей
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.