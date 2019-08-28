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17:18, 28 августа 2019 56

Рязанские коммунисты потребовали наказать представителя ЛДПР за «экстремистские высказывания»

Рязанские коммунисты потребовали наказать представителя ЛДПР за «экстремистские высказывания»

После того, как в Касимове, разрушился памятник Ленину, лидер рязанских коммунистов Денис Сидоров обратился к губернатору. Он попросил Николая Любимова «дать поручение главам администраций районов произвести анализ состояния находящихся на их территории всех памятников и бюстов Ленину, поставить их на баланс в реестр муниципальной собственности и при необходимости провести их ремонт».

На это обращение отреагировал руководитель фракции ЛДПР в гордуме Дмитрий Панкин. Он назвал Ленина «террористом» и заявил, что «коммунистическая идеология должна быть приравнена к фашистской и навсегда запрещена на территории Российской Федерации».

Рязанские коммунисты посчитали, что «такие экстремистские высказывания разрушают и без того хрупкое единство в России» и потребовали привлечь Панкина к ответственности за «подобные публичные призывы».

Николай Любимов, в свою очередь, предложил представителям КПРФ поддерживать памятники и бюсты Ленина на собственные средства и напомнил, что не все памятники участникам и героям Великой Отечественной войны находятся в удовлетворительном состоянии и «сначала надо привести в порядок что-то более значимое, чем бюсты вождя».

«Нельзя не согласиться со словами губернатора… Но почему же тогда к 75-летию Великой Победы до сих пор не нашлись деньги, чтобы „привести в порядок“ мемориальные объекты, зато находятся сотни миллионов на музей Солженицына в Рязани?» — возмутились коммунисты в ответ.

В КПРФ заявили, что к двум юбилейным датам — 150-летия со дня рождения Ленина и 75-летия Победы — необходимо «подойти достойно».

«Если не в рамках благоустройства, то, возможно, в контексте другой программы провести реставрацию и ремонт нуждающихся в них объектов. Рязанский обком КПРФ готов оказать содействие в этом вопросе — привлечь коммунистов местных отделений партии, общественность и неравнодушных жителей области к анализу находящихся в районах памятников, обелисков, мемориальных комплексов, связанных с событиями, участниками и героями Великой Отечественной войны, личностью Ленина и другими историческими фигурами», — заключили коммунисты.


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