Рязанец пытался обмануть полицию, чтобы его не поймали на угоне автомобиля

Полиция раскрыла в Рязани угон автомобиля и уличила в заведомо ложном доносе мужчину, подозреваемом в этом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

21-летний рязанец обратился в полицию с сообщением, что на него напали, избили и отобрали два сотовых телефона. Мужчина пришел в отдел с ушибами и ссадинами на лице, которые кровоточили.

Полиция направила пострадавшего в больницу. Оперативники постарались выяснить обстоятельства произошедшего. Мужчина рассказал, что накануне вечером его остановил незнакомец, избил и отобрал гаджеты.

В это время в полицию сообщили, что на окраине Рязани нашли автомобиль, ранее заявленный как угнанный. Машина, принадлежавшая 41-летнему рязанцу, пропала от складских помещений, где работал владелец автомобиля. Он припарковал машину на ночь, а утром не нашел ее.

При осмотре автомобиля стало понятно, что водитель получил травмы лица, поскольку салон был испачкан кровью.

Полиция заинтересовалась совпадением, что автомобиль угнали от складских помещений, где работал пострадавший от ограбления, и все события произошли в одну ночь.

Сопоставив образцы крови пострадавшего и из салона автомобиля полиция установила, что в ДТП в угнанном автомобиле пострадал заявитель.

Полиция предположила, что он и угнал машину, а травмы решил выдать за ранения от рук грабителя.

Выяснилось, что вечером после работы мужчина выпил спиртное на рабочем места. В пьяном состоянии он решил покататься на автомобиле коллеги. Во время поездки мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Чтобы скрыть угон, мужчина придумал историю об ограблении.

Полиции удалось раскрыть этот умысел.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос) и по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством), по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.