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В ночь на субботу, 24 августа, в Новомичуринске подожгли Kia. Об этом сообщил Виталий Федулов в
По его словам, в машине на лобовом стекле висел вымпел футбольного клуба «Спартак». В салоне сгоревшей иномарки нашли банку, в которой находилось «горючее вещество».
«С большой долей вероятности поджог был осуществлен на фоне футбольных пристрастий», — написал автор поста.
Мужчина рассказал, что в подъезде хозяина сгоревшего автомобила обнаружили надписи с названием команды ЦСКА.
«Действия на почве футбольного хулиганства, совершаются как правило до или после футбольного матча. Но именно „Спартак“ за три дня до поджога обыграл ЦСКА в матче чемпионата России. Поэтому не остается никаких сомнений», — подытожил рязанец.
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