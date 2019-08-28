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8:14, 28 августа 2019 921
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Под Рязанью футбольные фанаты подожгли машину — соцсети

Под Рязанью футбольные фанаты подожгли машину — соцсети

В ночь на субботу, 24 августа, в Новомичуринске подожгли Kia. Об этом сообщил Виталий Федулов в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По его словам, в машине на лобовом стекле висел вымпел футбольного клуба «Спартак». В салоне сгоревшей иномарки нашли банку, в которой находилось «горючее вещество».

«С большой долей вероятности поджог был осуществлен на фоне футбольных пристрастий», — написал автор поста.

Мужчина рассказал, что в подъезде хозяина сгоревшего автомобила обнаружили надписи с названием команды ЦСКА.

«Действия на почве футбольного хулиганства, совершаются как правило до или после футбольного матча. Но именно „Спартак“ за три дня до поджога обыграл ЦСКА в матче чемпионата России. Поэтому не остается никаких сомнений», — подытожил рязанец.


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