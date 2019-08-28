Пенсионерка из Сараевского района заблудилась и провела в лесу пять часов

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Жительница села Можары Сараевского района пошла в лес за грибами и заблудилась. Пропажу 78-летней женщины заметили родственники, пишет издательство «
Когда пенсионерка не вышла к назначенному месту, ее начали искать. Спустя время, родственники обратились в МЧС и полицию.
К поискам приступили спецгруппы, однако женщина сама смогла выйти из леса, где провела пять часов.
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