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На мосту через Трубеж отремонтируют аварийный тротуар. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчик обязан в течение 60 дней после заключения контракта восстановить перила на тротуаре с правой стороны в сторону поселка Борки.
Стоимость работ оценивается в 850 тысяч, их оплатят из городского бюджета.
Напомним, весной 2019 году СМИ
На разработку проекта намерены
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