Двух грибников, пропавших в Путятинском районе, нашли спустя сутки

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В Путятинском районе нашли двух пенсионеров, потерявшихся в лесу во вторник, 27 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
73-х и 74-летний пенсионеры ушли за грибами днем 27 августа и не вернулись. В среду, 28 августа, их нашел лесник.
Как пишет ИД «
Во время поисков возле газокомпрессорной станции нашли машину мужчин, в ней — грибы и сотовые телефоны. Самих грибников не было.
О пропаже пенсионеров в службу ЕДДС Путятинского района обратилась родственница одного из грибников.
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