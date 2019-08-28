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13:20, 28 августа 2019 259
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Двух грибников, пропавших в Путятинском районе, нашли спустя сутки

Двух грибников, пропавших в Путятинском районе, нашли спустя сутки

В Путятинском районе нашли двух пенсионеров, потерявшихся в лесу во вторник, 27 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».

73-х и 74-летний пенсионеры ушли за грибами днем 27 августа и не вернулись. В среду, 28 августа, их нашел лесник.

Как пишет ИД «Пресса», грибников искали путятинские спасатели, также два отряда приезжали из Рязани.

Во время поисков возле газокомпрессорной станции нашли машину мужчин, в ней — грибы и сотовые телефоны. Самих грибников не было.

О пропаже пенсионеров в службу ЕДДС Путятинского района обратилась родственница одного из грибников.


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