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10:14, 27 августа 2019 264
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За неделю у рязанских охотников забрали 11 единиц незаконного оружия

За неделю у рязанских охотников забрали 11 единиц незаконного оружия

С 16 по 26 августа сотрудники Росгвардии и регионального минприроды проводили рейды по пресечению незаконной охоты и браконьерства. В результате у рязанцев забрали 11 единиц оружия, которое использовали незаконно или с нарушениями.

Всего за время рейдов выявили 63 нарушения в сфере оборота оружия:

  • 30 по статье 8.37 КоАП — нарушение правил охоты;
  • 16 — по статье 20.8 КоАП — нарушение правил приобретения, оборота и хранения оружия и патронов;
  • 16 — по статье 20.11 КоАП — нарушение сроков регистрации оружия;
  • 1 — по статье 20.12 КоАП — нарушение правил перевозки оружия и патронов.

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