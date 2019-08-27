За неделю клещи покусали в Рязанской области 41 ребенка

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На прошлой неделе в Рязанской области клещи покусали 41 ребенка. Об этом сообщила
Наибольшую активность клещей отметили на территориях Рязанского, Касимовского, Скопинского, Спасского, Шиловского, Рыбновского районов и в Рязани.
Всего зарегистрировали 173 обращения.
«Исследования, проводимые в рамках лабораторного мониторинга, подтверждают эндемичность территории Рязанской области по клещевому боррелиозу, гранулоцитарному анаплазмозу человека», — отметили в сообщении.
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