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11:23, 27 августа 2019 251
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За неделю клещи покусали в Рязанской области 41 ребенка

За неделю клещи покусали в Рязанской области 41 ребенка

На прошлой неделе в Рязанской области клещи покусали 41 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшую активность клещей отметили на территориях Рязанского, Касимовского, Скопинского, Спасского, Шиловского, Рыбновского районов и в Рязани.

Всего зарегистрировали 173 обращения.

«Исследования, проводимые в рамках лабораторного мониторинга, подтверждают эндемичность территории Рязанской области по клещевому боррелиозу, гранулоцитарному анаплазмозу человека», — отметили в сообщении.


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