Водитель троллейбуса, за которого заступались рязанцы, повторно подал в суд на УРТ

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В апреле прошлого года 55-летнего водителя рязанского троллейбуса Александра Столярова уволили с работы за нарушение правил безопасности. В ноябре Советский районный суд
Работодатель подал апелляцию в облсуд, но повторно проиграл. Тяжбы продлились до января 2019 года.
Исполнением судебного решения занялись приставы, а в феврале работодатель вынес Столярову выговор за прогул. В ответ водитель троллейбуса повторно подал в суд на УРТ.
Супруга водителя Вероника Столярова рассказала RZN.info, что работодатель с нарушением
«Ранее было издано два приказа об увольнении — от 20 апреля и 23 июля 2018 года. В ноябре суд вынес решение об их отмене. Исполняя данное решение, работодатель обязан был издать приказ об отмене приказа об увольнении от 20 апреля 2018 года. Он этого не сделал, а отменил только приказ об увольнении от 23 июля 2018 года», — пояснила супруга рязанца.
Столяровы обратились за помощью к судебному приставу. Тот потребовал от УРТ отменить приказ от 20 апреля 2018 года. Работодатель исполнил требование, правда, только 30 января 2019 года.
«Работодатель задерживал исполнение судебного решения, но при этом вынес выговор за прогул, которого фактически не было. Мы хотим через суд добиться справедливости и отмены выговора, а также взыскать компенсацию за задержку исполнения судебного решения», — добавила Вероника Столярова.
По ее словам, на сторону супруга встала трудовая инспекция и судебный пристав. Однако Советский районный суд посчитал, что задержки работодатель не допускал и выговор вынесен законно. При этом суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей за нарушения со стороны УРТ, выявленные трудовой инспекцией.
Водитель рязанского троллейбуса намерен обжаловать решения Советского районного суда.
Напомним, ранее рязанцы обратились к Любимову в поддержку водителя, который пожаловался на дискриминацию руководством УРТ работников предприятия. Отметим, что о сложившейся ситуации рассказали в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».
В УРТ
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