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Утром во вторник, 27 августа, в шести рязанских домах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, после окончания работ воду дадут в доме 13 по улице Бирюзова.
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