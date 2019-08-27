В Рязани начался четырехдневный педагогический форум

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Фото: Администрация Рязани
В понедельник, 27 августа, в Рязани начался педагогический форум, посвященный началу учебного года. Об этом сообщил
Работников учреждений образования поприветствовала и.о. главы мэрии Елена Сорокина. Она отметила, что в рамках федеральных проектов в городе предстоит реализовать много задач в области образования.
«Это комплексная работа, направленная на развитие и улучшение качества образования в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Администрация города со своей стороны принимает все необходимые решения с тем, чтобы улучшить саму систему управления инфраструктурой образовательных организаций», — добавила Сорокина.
Отличившихся сотрудников сферы образования и.о. главы мэрии наградила почетными грамотами администрации города Рязани.
Отметим, что педагогический форум традиционно проводится в августе перед началом нового учебного года.
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