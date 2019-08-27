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Фото: Pixabay.com
Тулячке вынесли приговор за убийство любовника. Об этом
Днем 30 апреля в одном из домов в селе Архангельское Каменского района пара пила спиртное. Мужчина оскорбил любовницу, та взяла нож и несколько раз ударила им в грудь потерпевшего. Тот умер на месте.
29-летнюю женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК («Убийство» и приговорили к семи годам колонии общего режима.
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О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».