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10:07, 27 августа 2019 186
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Тулячке вынесли приговор за убийство любовника

Тулячке вынесли приговор за убийство любовника

Фото: Pixabay.com

Тулячке вынесли приговор за убийство любовника. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Днем 30 апреля в одном из домов в селе Архангельское Каменского района пара пила спиртное. Мужчина оскорбил любовницу, та взяла нож и несколько раз ударила им в грудь потерпевшего. Тот умер на месте.

29-летнюю женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК («Убийство» и приговорили к семи годам колонии общего режима.


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