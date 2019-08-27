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9:55, 27 августа 2019 486
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С начала года в Рязанской области выявили 6300 случаев заболеваний

С начала года в Рязанской области выявили 6300 случаев заболеваний

За семь месяцев 2019 года в Рязанской области выявили 6300 случаев заболеваний. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий.

Как отметил руководитель ведомства, за семь месяцев диспансеризацию в области прошли больше 103,5 тысячи взрослых, что составляет 58,7% от годового плана.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что работа должна продолжаться.

«Необходимо обследовать максимальное количество людей. Это дает гораздо больше возможностей, глава региона.

Отметим, что Рязанская область является пилотным регионом, где впервые в России есть опыт диспансерного наблюдения на расстоянии. Для жителей отдаленных населенных пунктов действуют 12 мобильных медицинских бригад.


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