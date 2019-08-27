С начала года в Рязанской области выявили 6300 случаев заболеваний

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За семь месяцев 2019 года в Рязанской области выявили 6300 случаев заболеваний. Об этом на
Как отметил руководитель ведомства, за семь месяцев диспансеризацию в области прошли больше 103,5 тысячи взрослых, что составляет 58,7% от годового плана.
Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что работа должна продолжаться.
«Необходимо обследовать максимальное количество людей. Это дает гораздо больше возможностей, глава региона.
Отметим, что Рязанская область является пилотным регионом, где впервые в России есть опыт диспансерного наблюдения на расстоянии. Для жителей отдаленных населенных пунктов действуют 12 мобильных медицинских бригад.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.