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17:18, 27 августа 2019 305

Рязанский офис Промсвязьбанка организовал деловой завтрак

Рязанский офис Промсвязьбанка организовал деловой завтрак

Во вторник, 27 августа, рязанский офис Промсвязьбанка совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей области организовал деловой завтрак. Встречу посвятили теме «Новое в налоговом законодательстве».

В качестве спикеров выступили руководитель «Областной налоговой консультации» Надежда Скворцова и руководитель бухгалтерской фирмы «Авангард» Наталья Латыпова.

Они рассказали о нововведениях в законодательстве и ответили на вопросы участников. Среди прочего подробно рассмотрели патентную систему налогообложения и ее преимущества.

Начальник массового сегмента ПАО «Промсвязьбанк» Дарья Горохова рассказала о новом продукте для бизнеса «Зарплата PRO».

В ходе встречи также обсудили преимущества зарплатного проекта в сравнении с другими способами выплаты зарплаты, а также существующие плюсы для руководителей и сотрудников компании. «Предприниматели не только слушали, но и активно задавали вопросы, общались друг с другом, обменивались контактами. Встреча прошла плодотворно и интересно», — поделились организаторы.


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