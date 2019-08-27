Рязанский офис Промсвязьбанка организовал деловой завтрак

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 27 августа, рязанский офис Промсвязьбанка совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей области организовал деловой завтрак. Встречу посвятили теме «Новое в налоговом законодательстве».
В качестве спикеров выступили руководитель «Областной налоговой консультации» Надежда Скворцова и руководитель бухгалтерской фирмы «Авангард» Наталья Латыпова.
Они рассказали о нововведениях в законодательстве и ответили на вопросы участников. Среди прочего подробно рассмотрели патентную систему налогообложения и ее преимущества.
Начальник массового сегмента ПАО «Промсвязьбанк» Дарья Горохова рассказала о новом продукте для бизнеса «Зарплата PRO».
В ходе встречи также обсудили преимущества зарплатного проекта в сравнении с другими способами выплаты зарплаты, а также существующие плюсы для руководителей и сотрудников компании. «Предприниматели не только слушали, но и активно задавали вопросы, общались друг с другом, обменивались контактами. Встреча прошла плодотворно и интересно», — поделились организаторы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецкой области «Тойота» врезалась в подростка на мопеде
|
cледующая новость →В Котовске арт-фестиваль «Вместе ярче» завершит пиротехническое шоу
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.