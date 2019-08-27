Перед началом учебного года Росгвардия нашла нарушения в рязанских школах

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Перед началом учебного года Росгвардия проверила рязанские школы, уровень их антитеррористической защиты и безопасности.
Особое внимание уделяли квалификации охранников и правилам использования тревожных кнопок, наличию сигнализации и видеонаблюдения.
Во время проверок выявили более 200 нарушений: частичное или полное отсутствие камер, недостатки в ограждении территории, неисправность технических средств охраны.
«После обследования ответственные лица своевременно устраняют недостатки», — отметил врио начальника отдела вневедомственной охраны региона Игорь Кузнецов.
Напомним, на подготовку школ Рязанской области к новому учебному году
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