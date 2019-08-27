На выезде из Рязани сбили корову. Она сбежала с места ДТП

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в воскресенье, 25 августа, на 15 километре дороги «Рязань-Ряжск» произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
Около 23:45 25-летний житель Старожиловского района на Hyundai Solaris сбил корову, которая «решила пересечь трассу и не убедилась в том, что переход безопасен».
От удара животное отбросило на обочину. Однако во время оформления ДТП корова пришла в себя и сбежала с места происшествия.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПоявились фото моста через реку Пара, разрушенного большегрузами
|
cледующая новость →На стадионе в Киржаче предложили установить спортплощадку
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.