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На улице Новоселов открылась новая детская площадка. Об этом сообщил
Площадка «Таинственный остров счастья» во дворе дома №3 установлена по программе поддержки местных инициатив. Всего в Рязани в 2019 году реализуют 25 подобных проектов.
На открытие пришли депутат госдумы Елена Митина и депутат гордумы Светлана Ворнакова.
Проект новой площадки подготовили активисты ТОС «Квартал Б жилого района Песочня». Во дворе дома установили игровой комплекс, турник, брусья, качели, уличные тренажеры. Бюджет составил около 623 тысяч рублей.
Кроме того, в рамках подготовки к новому учебному году депутат городской Думы Светлана Ворнакова проинспектировала школу №49 в поселке Строитель.
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