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16:53, 27 августа 2019 104
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На улице Новоселов открылась новая детская площадка

На улице Новоселов открылась новая детская площадка

На улице Новоселов открылась новая детская площадка. Об этом сообщил сайт Рязанской гордумы.

Площадка «Таинственный остров счастья» во дворе дома №3 установлена по программе поддержки местных инициатив. Всего в Рязани в 2019 году реализуют 25 подобных проектов.

На открытие пришли депутат госдумы Елена Митина и депутат гордумы Светлана Ворнакова.

Проект новой площадки подготовили активисты ТОС «Квартал Б жилого района Песочня». Во дворе дома установили игровой комплекс, турник, брусья, качели, уличные тренажеры. Бюджет составил около 623 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках подготовки к новому учебному году депутат городской Думы Светлана Ворнакова проинспектировала школу №49 в поселке Строитель.


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