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12:43, 27 августа 2019 398
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На проект ремонта моста через Трубеж потратят более двух миллионов

На проект ремонта моста через Трубеж потратят более двух миллионов

На проект ремонта моста через Трубеж потратят более двух миллионов. Тендер на проведение работ опубликовали на сайте госзакупок.

2 миллиона 317 тысяч оплатят из городского бюджета. Подрядчик должен разработать проект до 30 ноября.

Планируется, что после ремонта на мосту появится металлическое барьерное ограждение и освещение.

Напомним, весной 2019 году СМИ сообщили, что мост через Трубеж рядом с улицей Солнечной начал разрушаться. Позже мэрия пообещала отремонтировать объект в 2020 году.


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