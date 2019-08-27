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На проект ремонта моста через Трубеж потратят более двух миллионов. Тендер на проведение работ опубликовали на сайте госзакупок.
2 миллиона 317 тысяч оплатят из городского бюджета. Подрядчик должен разработать проект до 30 ноября.
Планируется, что после ремонта на мосту появится металлическое барьерное ограждение и освещение.
Напомним, весной 2019 году СМИ
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