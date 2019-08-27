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Фото: Администрация Рязани
На Первомайском проспекте начался ремонт теплосетей и строительство ливневой канализации. Об этом сообщил
Работы проводятся у дома №41, где уже несколько лет происходит постоянный застой воды.
27 августа исполняющий обязанности заместителя главы администрации Владимир Бурмистров встретился с представителями подрядной организации и руководителями ресурсоснабжающих предприятий и осмотрел ход работ.
На данный момент на площадке, ведется ремонт теплосетей, строительство двух приемных колодцев ливневой канализации, устройство уклона к дождеприемнику. Планируется, что окончательное благоустройство территории должны завершить до конца сентября.
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